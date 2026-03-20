Zee OdishaOdisha TrendingLPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍! ଆଜି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...

LPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍! ଆଜି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...

LPG Cylinder Price Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ (14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ) ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:28 PM IST

LPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍! ଆଜି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...

LPG Cylinder Price Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ (14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ) ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ (LPG)ର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି। 

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ କେବେ ଶେଷ ହେବ?
ଏଲପିଜି (LPG) ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେଉଛି। ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ LPG ରୁ PNG କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ ସରଳୀକୃତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ ୯୪ % LPG ବୁକିଂ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛି। ଯାହା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିଥାଏ।

କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍? 

ସହର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେ ୯୧୩.୦୦ ଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ୯୧୨.୫୦, କୋଲକାତାରେ ୯୩୯.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂଚେନ୍ନାଇରେ ୯୨୮.୫୦, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୯୧୫.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯୬୫.୦୦, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୯୫୦.୫୦, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୯୩୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାଟନାରେ ୧,୦୦୨.୫୦ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୯୧୩.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ, ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। 

 

Narmada Behera

LPG Cylinder Price Today
LPG Cylinder Price Today: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍! ଆଜି ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ଦର...
