LPG Cylinder Price Today: ଆଜି ବଢିଲା ନା କମିଲା ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍ ?

LPG Cylinder Price Today: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଚୋରାରେ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ...ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି (PNG)ପିଏନଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର (LPG) ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ସନ୍ତୁଳିତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରୁ ଘରୋଇ (LPG) ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଉପରେ ୨୧ ଦିନିଆ ଲକ୍-ଇନ୍ (lock-in period)ଅବଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୨୧ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କେତେ ରହିଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ର ରେଟ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ୯୩୯,କୋଲକାତା ୯୧୩,ମୁମ୍ବାଇ ୯୩୯, ଚେନ୍ନାଇ ୯୨୮.୫୦,ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୯୨୧.୫୦, ନୋଏଡାରେ ୯୧୦.୫୦, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୯୧୫.୫୦, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯୩୯.୦୦,ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ୯୨୨.୫୦ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯୬୫.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି,ବାଣିଜ୍ୟକ ସିଲିଣ୍ତରର ରେଟ୍ କୋଲକାତାରେ ୧,୮୮୪.୫୦, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧,୯୮୮.୫୦, ଚେନ୍ନାଇରେ ୨,୦୪୩.୫୦, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୧,୯୦୧.୫୦, ନୋଏଡାରେ ୧,୮୮୪.୫୦, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୧,୯୫୮.୦୦, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨,୦୨୯.୦୦, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ୧,୯୦୪.୫୦ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୨,୧୦୫.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ, ଆଜି ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ୬୦ ଓ ୧୪୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ନୂତନ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଗକୁ,ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହେ କିମ୍ବା ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୁଏ।ତେବେ ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ,୧ ଏପ୍ରିଲରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ,ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।