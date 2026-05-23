Gas Cylinder New Rates: ଆଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଦର କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ...

Gas Cylinder New Rates: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଘରୋଇ (୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ) ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ଦର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ...
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଜି କିଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ଆଜି ସକାଳେ (୨୩ ମଇ) ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଦର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ CNG ର ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ଆଜି ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା।
ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ (୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ) ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି:
ଶନିବାର ସକାଳେ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ମାନକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଛି-ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନଜିର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଲକାତା: ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରରେ ଆଜିର ଦର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଜି ପୁରୁଣା ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ₹୯୧୩.୦୦ ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ୯୩୯, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ୩ ହଜାର ୨୩୮ ଟଙ୍କା। ମୁମ୍ବାଇ: ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ₹୯୧୨.୫୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୋଲକାତା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ: ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି କୋଲକାତାରେ ₹୯୩୯.୦୦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ₹୯୨୮.୫୦ ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି।