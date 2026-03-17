LPG Cylinder Booking Number: ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ସିଲିଣ୍ଡର, ନୂଆ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ସରକାର..

LPG Cylinder Booking Number: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଥିବା ସରକାର ଦାବି କରୁଛି। ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତଥାପି ଡିଲରସିପ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଏଲପିଜି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡେନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂଆ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति के बीच आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नागरिकों से स्वच्छ ईंधन के रूप में पीएनजी अपनाने और यदि उनके पास एलपीजी व पीएनजी दोनों हैं, तो एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का आग्रह किया। https://t.co/uDDgiZynRH
— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (@MIB_Hindi) March 16, 2026
ଏହି ନୂଆ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡେନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ:
ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମିସ୍ଡ କଲ୍ ନମ୍ବର- 8927225667, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି IVRS ନମ୍ବର-8391990070। ତଥାପି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଥିବା IOCL ଇଣ୍ଡେନ(indane gas) ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 8454955555 (ମିସଡ୍ କଲ୍) ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର-7588888824।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कई सुविधाजनक माध्यमों से आसानी से की जा सकती है।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ता घर बैठे इन माध्यमों से एलपीजी रिफिल बुक कर सकते हैं:
• WhatsApp के माध्यम से
• SMS / IVRS के माध्यम से
• संबंधित OMC के मोबाइल ऐप के माध्यम… pic.twitter.com/VXqkGpBnon
— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 14, 2026
ଆପଣ 1800-2333-555 କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ 24x7 ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଝ ପକାଇଥାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ନୂଆ ନମ୍ବର ଯୋଡାଯାଇଛି।
पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पीएनजी-सीएनजी उपभोक्ताओं व आवश्यक सेवाओं को निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की गयी है। @PetroleumMin https://t.co/TYD1bAZhrw
— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (@MIB_Hindi) March 14, 2026
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆବେଦନ: ଭୟରେ ଏଲପିଜି ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଲବ୍ଧ। ଆମେ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପିଏନଜିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ।
ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଏଲପିଜି ପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ ବୁକିଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୁକିଂ କରିବା ଉଚିତ। ଏଲପିଜି କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରେ ୧୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देशवासियों से घबराहट में बुकिंग न करने का आग्रह करते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। https://t.co/Eah4Qs4M02
— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (@MIB_Hindi) March 13, 2026
କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ୧୪୦୦ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯ଟି ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଡିଲରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।