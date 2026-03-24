LPG Gas Cylinder: ଭାରତରେ ମିଳେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଦାମ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଜନ

LPG Gas Cylinder: ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାରର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି? ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାରର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି?
ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଏବଂ ଓଜନରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଘରର ରୋଷେଇ ଘର, ଦୋକାନ, ରେସ୍ତୋରାଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୧୪.2୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ଧରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହଜ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ, ଢାବା ଏବଂ ବେକେରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ୪୭.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ଧରି ରଖେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ରିଫିଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୁଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ କିମ୍ବା ଚୁଲି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଗରମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫୯୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ହାଲୁକା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ରୋଷେଇ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଛୋଟ ଆକାରର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୨୮ ଟଙ୍କା ଅଟେ।
