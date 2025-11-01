LPG Gas Price Today:କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍, LPG ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ...

LPG Gas Price Today: ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର।
LPG Gas Price Today: ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଯାହା, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଛି। ବାଣିଜ୍ୟକ (ବ୍ୟବସାୟିକ) ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ୧୯ କେଜି ବାଣିଜ୍ୟକ (ବ୍ୟବସାୟିକ) ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୯୦.୫୦ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଦାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ୧୫୯୫.୫୦ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ କେଜି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ନୂଆ ରେଟ୍ ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନୂଆ ଦର କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି।
କୋଲକାତାରେ ଏବେ ୧୬୯୪ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯାହାର ଦର ପୂର୍ବରୁ ୧୭୦୦.୫୦ ଥିଲା। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାରଇରେ ୧୫୪୨ ଟଙ୍କା ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରେଟ୍ ୧୫୪୭ ଥିଲା। ସେହିପରି, ଚେନ୍ନାଇରେ ଏବେର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୫୪.୫୦ ରୁ ହ୍ରାସ ହୋଇ ୧୭୫୦ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହ୍ରାସ ବିଶେଷକରି, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କାରଣ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୫.୫୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲ।
ସେପଟେ,ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଘୋଷଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।