LPG Help Line Number: ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରେ ବିଳମ୍ବ ସହ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପକାଇବେ କମ୍ପ୍ଲେନ?

LPG Help Line Number: ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପିଜି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
LPG Help Line Number: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ, ଆପଣ କିପରି ମିସ୍ ହୋଇଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡେଲିଭରି ପାଇପାରିବେ...
ବୁକିଂ ନ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ। ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟକ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏବେ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୨୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏକ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପିଜି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପିଜି ପୋର୍ଟାଲ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ପିଜି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ପିଜି ପୋର୍ଟାଲ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, "ସାର୍ବଜନୀନ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ" ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିର ନାମ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡେନ ଏବଂ ଏଚ୍ ପି ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ୧୮୦୦-୨୩୩୩-୫୫୫ ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ୧୮୦୦-୨୨-୪୩୪୪ କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ପର୍ବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚାହିଦା ସମୟରେ, ସରକାର ଅନେକ ସହରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍ଥା ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ମିଳିପାରିବ।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏଲପିଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ, ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେବଳ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟସୀମାରେ ଡେଲିଭରି ପାଇବେ।
ସେହିପରି ଯଦି କେହି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏଲପିଜି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ସାଧାରଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 1800 2333 555, କିମ୍ବା 1800 266 6696।
ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 1800-2333-555
ଏଚପି ଗ୍ୟାସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 1800-2333-555
Also Read: Guru-Chandrama Yuti: ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ, ଏହି ୩ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ
Also Read: Kidney Detox Food: କିଡନୀକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ ଏହି ସାଧାରଣ ଉପାୟ, ମେଡିସିନର ପଡ଼ିବନି ଦରକାର