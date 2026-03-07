LPG Price Hike: ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍,ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ତର ଦର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ବୃଦ୍ଧି;ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ...

LPG Price Hike: ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡି଼ଛି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ -ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍। ନୂଆଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
LPG Price Hike: ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡି଼ଛି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ -ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍। ନୂଆଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ବାଣିଜ୍ୟକ ଓ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍(କମରସିଆଲ୍) ରେଟ୍-ରେ ଦର ବଢିଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ୧୪.୨ କିଲୋ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୮୩୫ ଟଙ୍କାରୁ ୯୧୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ୮୫୨.୫୦ ପଇସାରୁ ୯୧୨.୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି, କୋଲକାତାରେ, ମୂଲ୍ୟ ୮୮୯ ରୁ ୯୩୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ, ୧୪.୦୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୮୬୮.୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍:ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଲପିଜି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୬୮.୫୦ରୁ ୧୮୮୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ, ମୂଲ୍ୟ ୧୭୨୦.୫୦ ରୁ ୧୮୩୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋଲକାତାରେ, ମୂଲ୍ୟ ୧୮୭୫.୫୦ ରୁ ୧୯୯୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ, ମୂଲ୍ୟ ୧୯୨୯ ରୁ ୨୦୪୩.୫୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨୮ ରୁ ୩୧ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୪୩ ରୁ ୧୪୬ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।