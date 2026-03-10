Advertisement
LPG Production Increase: ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ନେଲେ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ!ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ?

LPG Production Increase: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ଦେଶରେ ଅନେକ ସହରରେ ଏ-ବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ହୋଟେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି।

Reported By:  Narmada Behera|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:44 AM IST

LPG Production Increase: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ଦେଶରେ ଅନେକ ସହରରେ ଏ-ବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିଠାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ହୋଟେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି ହୋଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଯଥାଶିଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଗାଣ ନ ହେବ ସାରା ସହରରେ ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ସେପଟେ,ସରକାର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ,ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ସୀମା ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ ୨୫ ଦିନ ପରେ ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା। ସରକାର ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $130 ଅତିକ୍ରମ ନକରେ, ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

