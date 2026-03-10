LPG Shortage in Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ!ହୋମ୍ ଡେଲିଭରୀ ବନ୍ଦ

LPG Shortage in Bhubaneswar: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବ-ଢୁଥିବା ବେଳେ ଏ-ବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେନସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଲପିଜି (LPG)ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ରାତିରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଖାତା ଜମା ରଖି ଧାଡି଼ ଧାଡି଼ ହୋଇ ଗ୍ରାହକ ବସିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସାରା ରାତି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦-୨୫ ଦିନ ତଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମିଳିନି। ଏପରିକି, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପଏଣ୍ଟରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି। ସେମାନେ କଳାବଜାରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ଏଲପିଜି କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।