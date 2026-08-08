Add Zee Business As A Preferred Source
App

LPG Subsidy: LPG ସବସିଡି ଅଟକିଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ଓ ସମାଧାନ

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ LPG ସବସିଡି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ନିଜର ସବସିଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 08, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:30 PM IST
LPG Subsidy: LPG ସବସିଡି ଅଟକିଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ଓ ସମାଧାନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5