LPG Subsidy: LPG ସବସିଡି ଅଟକିଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ଓ ସମାଧାନ

LPG Subsidy: ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବା LPG Cylinder ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ LPG ସବସିଡିର ଟଙ୍କା Direct Benefit Transfer (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା KYC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯାଇପାରେ।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ LPG ସବସିଡି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜର ସବସିଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
Indane, Bharat Gas ଓ HP Gas ଗ୍ରାହକ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ?
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ Indane, Bharat Gas କିମ୍ବା HP Gas କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ LPG ସେବା ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ LPG ସେବା ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କରି Sign In କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ୟୁଜର ହୋଇଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ।
ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ LPG Services କିମ୍ବା ସବସିଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଇ PAHAL (DBTL) କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ Subsidy ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେତେକ ସେବାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା LPG ID ଦରକାର ହୋଇପାରେ।
ସବସିଡି ଆସୁନଥିଲେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ସବସିଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ Failed କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଆଧାର-ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍, KYC/DBT ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ LPG କନେକ୍ସନ୍ରେ KYC ଓ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା DBT ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ LPG ଏଜେନ୍ସିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି KYC କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଇପାରିବେ।
ଆୟ ସୀମା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ:
LPG ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନିୟମ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଆୟ ସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ KYC କିମ୍ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବସିଡି ପାଇବେ, ଏହା ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ସବସିଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା:
LPG ସବସିଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ରେ ନିଜର ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ, OTP କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ନିଜ LPG କମ୍ପାନୀର ଅଧିକୃତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସମୟ ସମୟରେ LPG ସବସିଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ।