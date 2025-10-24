ଲପଙ୍ଗା ସ୍ମେଲ୍ଟରର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ଏଲ୍‍ ଆଣ୍ଡ ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ହିଣ୍ଡାଲକୋ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ବଲପୁରର ଲପଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ସ୍ମେଲଟରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଟ ଟି। ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି। ଏହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ୨୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି।
ପ୍ରାୟ ୧ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାରମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲା ଭେଟି ଏହିଭଳି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହିଣ୍ଡାଲକୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ଲପଙ୍ଗା ସ୍ମେଲଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୀରାକୁଦ ସ୍ମେଲଟର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
ଲପଙ୍ଗାରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାର ଏକ ୩୬୦ କେଟିପିଏ ସ୍ମେଲ୍ଟର ରହିଛି। ଏହା ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏକ ୯୦୦ ମେଗାଓ୍ୱାଟ ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ୧୮୦ କେଟିପିଏ ବଢ଼ାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ କ୍ଷମତା ୫୪୦ କେଟିପିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏଲ୍ଆଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୮୦ କେଟିପିଏ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲଟର ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ହିଣ୍ଡାଲକୋଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି।