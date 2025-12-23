Vaishno Devi Yatra New Rule: ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗୁହେଲା ନୂଆ ନିୟମ; ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ

Vaishno Devi Yatra New Rule: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯାହା ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଟ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ।
Vaishno Devi Yatra New Rule: ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମୟ ସୀମା
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର RFID ଯାତ୍ରା କାର୍ଡ ପାଇବାର ୧୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟରା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର RFID କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଠୋର ସମୟ ସୀମା ନଥିଲା। ଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରାକରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯାହା ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଟ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ।
ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଏହା ଟ୍ରାକରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଗ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୁତ ଉଦ୍ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହି ନିୟମ ମହିଳା, ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଭିଡ଼ ସମୟରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
