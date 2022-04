ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସୁଛି Micromax In 2c ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ

ଖୁବଶୀଘ୍ର Made in India ବ୍ରାଣ୍ଡ Micromaxର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Micromax In 2c ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିବା In 2bର ଉନ୍ନତ ଭର୍ସନ ବୋଲି କମ୍ପାନି ଦାବି କରିଛି । ଏବେବି ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ ବଜାରରେ ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି । ଉନ୍ନତ ଫିଚର କାରଣରୁ Micromax In 2c ସହିତ ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ କଡ୍ଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି Made in India Smartphoneରେ ୱାଟରଡ୍ରପ୍ ନଚ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଡୁଏଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । Micromaxର ଏହି Cheapest Smartphoneରେ ୫,୦୦୦mAhର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ Micromax In 2c ର ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ।

Micromax In 2c ର ଦାମ୍

Micromax In 2cର ଦାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଜାରରେ ଏହା ୧୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ରହିଛି । ଫୋନ ମାତ୍ର ୮,୪୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହ ଏଥିରେ ୩GB ରାମ୍ ଓ ୩୨ GB ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଛି । ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆପଣ ବଜାରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ସହ Micromax In 2c ସେଟକୁ କେବଳ ୭,୪୯୯ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ରିହାତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଉନ ଓ ସିଲଭର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଫୋନ ଆସନ୍ତା ମେ ପହିଲାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି । Flipkart ଓ Micromax ୱେବସାଇଟରୁ ଆପଣ ଏହି ଫୋନ କିଣିପାରିବେ ।

Micromax In 2c: ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ

Micromax In 2c ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଡୁଆଲ ସିମ ସପୋର୍ଟ ସିଣ୍ଟମ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ୍ରଏଡ ୧୧ ଓଏଏସ ଭର୍ସନର ଓଏସ ରହିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ ୬.୫୨ ଇଞ୍ଚର HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନରେ ସ୍କ୍ରିନ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ୭୨୦×୧,୬୦୦ ପିକ୍ସେଲ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହା ୨୦:୯ ରେସିଓ ସହିତ ମିଳିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ octa-core Unisoc T610 ପ୍ରୋସେସରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ୩GB ରାମ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି।

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ Micromax In 2cରେ ଡୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ୧୩ MP ରହିଛି । ସେହିପରି ଏଥିରେ ୮ MPର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନସର ରହିଛି । ଏହାସହିତ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୫MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଫେସ ବ୍ୟୁଟି, ନାଇଟ ମୋଡ ଓ ପୋଟ୍ରେଟ ମୋଡ ପରି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ୫,୦୦୦mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନରେ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି କାର୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ୨୫୬GB ଯାଏ ଏକ୍ସପଣ୍ଡେବ୍ଲ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ ।