Maha Shivratri 2026: ୧୫ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ,ରାତି ୧୦ଟାରେ ଉଠିବ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ

Maha Shivratri 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ହେବ ମହାପୂଜା। ଏହି ଦିନ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବା ସହିତ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି।
ହେଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଶିବରାତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିନ ପଡୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଶିବରାତ୍ରୀ ୧୫ ନା ୧୬ ରେ ପଡୁଛି। ଏହି ଦ୍ବନ୍ଦ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର। ସେ କହିଛନ୍ତି ,ଯେଉଁ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ୧୫ରେ ପାଳନ ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ରାତି ୧୦ଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।