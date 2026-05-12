Online Bike Service: ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସ...ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ

Online Bike Service: ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
Trending Photos
Online Bike Service: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୋଲିସର ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଏଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ବିନା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଚାଲୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରି ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିକ୍ସା ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍-ଆଧାରିତ ବାଇକ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଜନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଞ୍ଚ, ବୀମା କଭରେଜ୍, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆପ୍ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ଏବଂ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ।
Also Read: Cucumber Demerits: ଏମାନେ ଭୁଲରେ ଖାଆନ୍ତୁନି କାକୁଡି, ନଚେତ୍ ଲାଭ ବଦଳରେ ଶରୀରର ହେବ ବହୁତ କ୍ଷତି
Also Read: Arun Gochar 2026: କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅରୁଣ ଗ୍ରହ, ଏହିସବୁ ରାଶି ଉପରେ ହେବ ଧନବର୍ଷା