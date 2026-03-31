Mahavir Jayanti: ଆଜି ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଜୈନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ଏହା କେବଳ ୨୪ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମହାବୀର (ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଦ୍ଧମାନ)ଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଅହିଂସାର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୈନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ (ମୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟାୟ)ର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଗତକାଲି, ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୭:୦୯ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୬:୫୬ ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ମହାବୀରଙ୍କ ୨୬୨୫ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଗତକାଲି ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଜୈନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଚୋରି ନ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକାର ନ ରଖିବାର ମହାନ ବ୍ରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାବୀର ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭଗବାନ ମହାବୀର "ବଞ୍ଚ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୂଳ ଉପଦେଶ
ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ।
ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ।
କେବେବି ଆସକ୍ତିକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କର।
ମନର ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ପରମ ସୁଖ।