Mahila Samriddhi Yojna:ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା

Mahila Samriddhi Yojna: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ଅଢେଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳର ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ଦିଆଯିବ।

#WATCH | Delhi | On Mahila Samridhi Yojna, BJP MP Manoj Tiwari says, "This is our promise. After getting its category registered, we will fulfil it... AAP didn't do anything, and now they are baffled about how (BJP) is about to fulfil their tall promises..." pic.twitter.com/oPO0X8NC0b

— ANI (@ANI) March 2, 2025