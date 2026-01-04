Mahodadhi Alati: ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି

Mahodadhi Alati: ଶ୍ରୀ ମହୋଦଧିଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଶାସନ ନାମରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏଣୁ ଏହି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମଦ, ମାଂସ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ, ନଗ୍ନତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
Mahodadhi Alati: ବିଶ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହୋଦଧି ଆଳତି ର ୨୦ ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପୀଠାଧୀଶ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମହୋଦଧି ଆରତୀ ରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନେଇ ଆରତୀ କରିଛନ୍ତି।ମହୋଦଧି ଆରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସହ ଆରତୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଙ୍କ ସମେତ କ୍ରୀଡା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବହୁ ନେତା,ସାଧୁସନ୍ଥ,ସେବାୟତ ଓ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହୋଦଧି ଆରତୀ ସହ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ତୀର୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀ ମହୋଦଧିଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଶାସନ ନାମରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏଣୁ ଏହି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମଦ, ମାଂସ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ, ନଗ୍ନତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ମହୋଦଧିରେ ସବୁ ନଦୀ ର ପବିତ୍ର ଜଳ ମିଶୁଥିବା ହେତୁ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।ଏହି ଅବସରରେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଗତଗୁରୁ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ସହ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ସ୍ଥାନିତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁଜୀ ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।
