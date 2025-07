Mahua Moitra: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ର, କହିଲେ- କୋର୍ଟରେ...

Mahua Moitra on Odisha Govt: କୃଷ୍ଣନଗରର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୨୩ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବାହାନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମହୁଆ ମୈତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୋଟ ୪୪୪ ଜଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ଜଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଅଟନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଭିଡିଓଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିଘାଟା ଜିପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମର ମୋ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୨୩ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଓରିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।"

ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ନ ଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (STF) ଗଠନ କରିଛି।

ମୈତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରୁ ୪୪୦ ରୁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନର ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି।" ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛନ୍ତି।

23 workers from Nadia being held in illegal detention in Jharsuguda. I urge @SecyChief @DGPOdisha to release immediately. Never happened in 24 years of @Naveen_Odisha & now it is daily occurrence. Do not think there is no-one to fight for these workers. pic.twitter.com/n4WMBFQlB6

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 9, 2025