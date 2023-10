Mahua Moitra: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ, TMC ସାଂସଦ ରଖିଲେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Mahua Moitra Personal Photos Viral: ରବିବାର ଦିନ (୧୫ ଅକ୍ଟୋବର) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୃଷ୍ଣନଗର, ଟିଏମସି ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ (Mahua Moitra) ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ସାଂସଦ ମହୁଆ ଭାଇରାଲ ଚିତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି କହି ବିଜେପି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏପରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 'ବିଜେପିର ଟ୍ରୋଲ ସେନା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।



ବାସ୍ତବରେ, ରବିବାର ଦିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ତାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ଟିଏମସି ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ମହୁଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି "ମୋର କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେପିର ଟ୍ରୋଲ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।"

Most amused to see some personal photos of me being circulated on social media by @BJP4India ‘s troll sena.

I like green dress better on me than white blouse. And why bother cropping - show rest of the folks at dinner as well.

Bengal’s women live a life. Not a lie.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 15, 2023