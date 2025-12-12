Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3038167
Zee OdishaOdisha Trending

Major Fire Breaks Out At Bar: ଗୋଆ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Major Fire Breaks Out At Bar: ବାର୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଥିବା ଏକ ରୁଫ୍ ଟଫ୍ ବାର୍‌- ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାଖରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ଯୋଗୁଁ ପୂରା ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ, ନିଆଁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:36 AM IST

Trending Photos

Major Fire Breaks Out At Bar: ଗୋଆ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Major Fire Breaks Out At Bar: ବାର୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଥିବା ଏକ ରୁଫ୍ ଟଫ୍ ବାର୍‌- ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାଖରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ଯୋଗୁଁ ପୂରା ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ, ନିଆଁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। 

ALSO READ: Surya Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

ALSO READ: UIDAI: ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି ହୋଟେଲ୍ କି ଓୟୋ ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡି଼ବ ନାହିଁ ଏହିସବୁ...

Add Zee News as a Preferred Source

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ(ଚିଫ୍ ଫାୟାର ଅଫିସର) ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,'ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆମ ଟିମ୍ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭାଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ରେସ୍ତୋରାଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା,ତେଣୁ  ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । 'ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏହା ଚାଲିଥିଲା । ଏବଂ ବାର୍ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜଳି ପାଉଁସ ହୋଉଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାରର ବୈଧତା ,କୋଠା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ରେସ୍ତୋରାଁର ଅନୁମତି ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନିକଟରେ, ଗୋଆରେ ଏକ ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି।

ALSO READ: Samkon Yog 2026: ସମକୋଣ ଯୋଗ ଫିଟାଇବ ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ନୂଆବର୍ଷରୁ ହେବ ଧନ ବର୍ଷା ସହ...

ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଚାର କରି,ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଏବେ  ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ବାର୍, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁର ଅଗ୍ନି-ନିରପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି।ତେବେ, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସକାଳ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ  ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Major Fire Breaks Out At Bar
Major Fire Breaks Out At Bar: ଗୋଆ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ନି
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ! ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍
road accident
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା;ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ୍,୯ ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମୃତ
PM Modi's foreign visit
୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶଗସ୍ତ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇଥିଓପିଆ ଓ ଓମାନ ଯିବେ ମୋଦୀ
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...