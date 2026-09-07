IAS Reshuffle:IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ: କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ,ଜାଣନ୍ତୁ?

IAS Reshuffle: ଆଇଏଏସ୍(IAS) ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ସୁରେଶ ବଶିଷ୍ଠ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ।୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବଶିଷ୍ଠ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ସେହିପରି, ୨୦୧୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମସି)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂସୁ ମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଖଣି ପିଏସୟୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ-ସହ-ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ କଟକର ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡିଭିଜନ) ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ,ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୨୦୧୦ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଧା ଡିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।