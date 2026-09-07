Add Zee Business As A Preferred Source
App

IAS Reshuffle:IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ: କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ,ଜାଣନ୍ତୁ?

IAS Reshuffle: ଆଇଏଏସ୍(IAS) ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ସୁରେଶ ବଶିଷ୍ଠ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:24 PM IST
IAS Reshuffle:IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ: କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ,ଜାଣନ୍ତୁ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଝଟକା! SC/ST ଓ POCSO ଧାରା ପରେ ୧୪ ଦିନିଆ ଜେଲ
2
3
4
5