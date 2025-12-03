Advertisement
Naxal Encounter Bijapur: ବିଜାପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୧୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ, ୩ ଯବାନ ସହିଦ

Naxal Encounter: ବୁଧବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:42 PM IST
Naxal Encounter Bijapur
Naxal Encounter Bijapur

Naxal Encounter Bijapur: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନରେ ୩ ଜଣ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। 

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାଲୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଡିଆରଜି ଦାନ୍ତେୱାଡା-ବିଜାପୁର, ଏସଟିଏଫ ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ କୋବ୍ରା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଇଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନରେ ୩ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାଲୋର ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଖବର ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସୁନ୍ଦରରାଜ ପାଟ୍ଟାଲିଙ୍ଗମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହିତ SLR ରାଇଫଲ୍, ୩୦୩ ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ DRG ବିଜାପୁର କର୍ମଚାରୀ - ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ମୋନୁ ୱାଡାରି, କନଷ୍ଟେବଳ ଡୁକାରୁ ଗୋଣ୍ଡେ ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ରମେଶ ସୋଦି ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ DRG କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏହି ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨୬୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୩୯ ଜଣ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବିଜାପୁର ସମେତ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୭ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ମୋହଲା-ମାନପୁର-ଆମ୍ବାଗଡ଼ ଚୌକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

naxal encounter
ବିଜାପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୧୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ, ୩ ଯବାନ ସହିଦ
