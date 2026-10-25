Mallikarjun Kharge: ‘ମୋଦୀଙ୍କ ବାପା ବି ଯିବେ’… ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼

Mallikarjun Kharge controversial remark: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିହାରର ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନାରା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ କହିଥିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ?
ପାଟନାରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ୧୩୯ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ଗେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଭୀର ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ।
#WATCH | A ruckus broke out during Congress national president Mallikarjun Kharge's address at the 139th birth anniversary celebration of Dr. Shri Krishna Singh in Patna, Bihar A person present at the event said that PM Modi would not go anywhere, Kharge responded, "Modi ka baap bhi jayega."
— ANI (@ANI) October 25, 2026
ଏହାସହ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ବାଲଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଭାଷଣ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନାରା ଦେବା ସହ ମୋଦୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, “ମୋଦୀଙ୍କ ବାପା ବି ଯିବେ।” ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳରେ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
RSS ଓ BJPକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ନିଜ ଭାଷଣରେ ଖଡ଼ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଚାରଧାରା ଦେଶରେ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁଛି।
ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, RSSର ବିଚାରଧାରା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ ନାମ ହଟାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ହରିୟାଣା, ବିହାର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଖଡ଼ଗେ ସେହି ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ସହ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଓ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହଙ୍ଗାମାକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ।