Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mallikarjun Kharge: ‘ମୋଦୀଙ୍କ ବାପା ବି ଯିବେ’… ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିହାରର ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥ

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 25, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 07:03 PM IST
Mallikarjun Kharge: ‘ମୋଦୀଙ୍କ ବାପା ବି ଯିବେ’… ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance:ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ DFO ଅଫିସର ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ, ୨.୬୦ କୋଟି ସରକ
2
3
4
5