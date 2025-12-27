Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3055590
Zee OdishaOdisha Trending

Mamata Banerjee: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, କହିଲେ-ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ୍...

Mamata Banerjee: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:12 PM IST

Trending Photos

Mamata Banerjee on Violence Against Bengalis
Mamata Banerjee on Violence Against Bengalis

Mamata Banerjee on Violence Against Bengalis: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ "X" ରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ "X" ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।"

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବେଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ, ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବେଙ୍ଗଲର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜାଙ୍ଗିପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାଙ୍ଗିପୁରର କପା କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୀଡିତ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା କହିବା ଅପରାଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ।

ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଯୁବକ ଜୁଏଲ ରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସୁଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ଏବେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କରିବ।

Also Read: US Warns India: ଚୀନ୍ କୁ ନେଇ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକା? 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rahu Gochar 2026
Rahu Gochar 2026: ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ରାହୁଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ୩ ରାଶିକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଫାଇଦା...ନୂଆ ଚାକିରି
Mamata Banerjee
ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ CM ମମତା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ?
US warns India
ଚୀନ୍ କୁ ନେଇ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକା?
2000 Crore Bonus
2000 Crore Bonus: ଏମିତି ଜଣେ କମ୍ପାନୀର CEO...ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜିନେସକୁ ବିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍
Vijay Hazare Trophy
ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଜାଣି ଚମକି ପଡି଼ବେ!