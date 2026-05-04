Mamata Banerjee vs Suvendu Adhikari: ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଜିତିବା ପରେ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ...

Mamata Banerjee vs Suvendu Adhikari: ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ ସହ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୧୫,୧୧୪ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି।
ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଅଧିକାରୀ କେସର ଲଡୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅବସରର ପରାଜୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟକୁ ୩୦୦ ସହିଦ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି: ଶୁଭେନ୍ଦୁ
ନିଜର ବିଜୟ ପରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ବିଜୟକୁ ୩୦୦ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ବିଜୟ। ଏହା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବିଜୟ।"
ମୁସଲମାନମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିଲେ: ଶୁଭେନ୍ଦୁ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରାଜୟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ମମତା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁସଲମାନମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ।"