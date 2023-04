Weird News: ୧୪ଟି ଦେଶର ଜ୍ୱାଇଁ, କରିଛନ୍ତି ୩୨ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ଟି ବିବାହ

World Record of Most Marriages News In Odia: ବିବାହ (wedding) ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଏହାକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତଥାପି ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏକାଧିକ ଥର ବିବାହ (wedding) କରିଥିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସେ । ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୧୦୦ ଟି ବିବାହ (man did 100 weddings) କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।