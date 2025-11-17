Advertisement
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସଜବାଜ

Nov 17, 2025, 04:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛିଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବିକ ପରିବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

କେବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଲାଗୁ ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆଜି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଡେମୋନ୍‍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍‍ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ମତାମତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସେବାୟତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ  ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ହେବ। ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହା ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି କୌଣସି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାହାଚ ଭଳି ମଞ୍ଚା ରଖାଯିବ। ଏହି ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବଦର୍ଶକ ୪ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଫଳରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସହଜ ହେବ। ଏହି ମଞ୍ଚା କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏ ମଞ୍ଚା ନିର୍ବାଣ କରି ତାହାକୁ ପୁରୀକୁ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଚାକୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଭୋ;ଗ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇ ନାହିୋ। ଏପରି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେବାୟତମାନେ ଏକମତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଥାପି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି।

