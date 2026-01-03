Advertisement
Maneka Gandhi: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେକା ଗାନ୍ଧି

Maneka Gandhi: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପିପୁଲ୍ସ ଫର୍ ଆନିମଲସର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମାନେକା ଗାନ୍ଧି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। 

Jan 03, 2026

Maneka Gandhi: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ  ତଥା ପିପୁଲ୍ସ ଫର୍ ଆନିମଲସର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ  ମାନେକା ଗାନ୍ଧି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ।  ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୬ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୟଦେବ ଭବନରେ  ହେବାକୁ ଥିବା  ୧୬ ତମ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ  ସେ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତା  ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। 

ନିକଟରେ  ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥୀବି ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସେ। ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶେଷକରି ପୃଥିବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଗାଈ ଦିନକୁ ୨୫୦ରୁ ୫୦୦ ଲିଟର ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯାହା ଚିନ୍ତଜନକ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଦ୍ବାରା ୨୪% ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ,ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ଏହା ଆଙ୍ଗାରକାମ୍ଲ ଏବଂ କାର୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଲ ସୁପରଲେଟିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Narmada Behera

