ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜୟୀ

Rajya Sabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି
ସୂଚନା ମୁତାବକ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୩୫ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ । ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ୩୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୨୩ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ। ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ସହାୟତାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ୍ କୁମାରଭ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
