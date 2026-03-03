BJP Candidate: ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ...ରାଜ୍ୟସଭାପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ

BJP Candidate: ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ମାନସମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଏହାପରଠୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦବଦବା ସହ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା।
Trending Photos
BJP Candidate: ରାଜ୍ୟସଭାପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତି କିଛିଦିନ ହେବ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏଥର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଏବେସୁଦ୍ଧା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ମାନସମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଏହାପରଠୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦବଦବା ସହ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା।
ଏହାସହ ସୁଜିତ୍ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦଳ ଦେଇଛି ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଜିତ୍ କୁମାର। ଏହାସହ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ୯ ଜଣିଆ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ବିହାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ । ସେହିପରି ଶିବେଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବିହାରରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସାମରୁ ତେରାଶ ଗୋୱାଲା, ଜୋଗେନ ମୋହନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ମା, ହରିୟାଣାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାହୁଲ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଛାଡିଛି ବିଜେପି।
Also Read: Mushroom Benefits: ଛତୁ ଖାଇବାରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା, ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ
Also Read: EPFO Refund: ଖୁସି ଖବର...PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୩୦.୫୨ କୋଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ?