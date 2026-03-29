Mann Ki Baat: 'ମନ କୀ ବାତ୍' ରେ ୨ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଂଶସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

Trending Photos
Mann Ki Baat: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କୀ ବାତ୍’ର ୧୩୨ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ୨ ଜଣ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ରଥ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ର ମହିଳା ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷୀ ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ ଙ୍କ ଭୁୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କୁ ନେଇ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ରେ ମହିଳା ଙ୍କ ଭୂମିକା କୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସୁଜାତାଙ୍କୁ।
୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ଙ୍କ ସହ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କହିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯାଳୟରେ ବୁଝାବୁଝୀ କରି ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ କେଜ କଲଚର ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ରେ ସେତେଟା ରପ୍ତାନି ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ଷ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମାଛ ରପ୍ତାନି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା । ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ବାର୍ଷିକ ଦୁଇ ଥର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମାଛ ରପ୍ତାନି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ।ମନ କୀ ବାତ୍ ରେ ସୁଜାତା ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ସେହିପରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ ପ୍ରକାଶ ରଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ବେଶ୍ ପ୍ରଂଶସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ।
ଓମ ପ୍ରକାଶ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଓମଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଛି।
