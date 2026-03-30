ମାଓ କମାଣ୍ଡର ସୋମନ୍ନା ଓ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୋଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:20 PM IST

Mao Surrender: ମାଓ ସଙ୍ଗଠନକୁ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମାଓ କମାଣ୍ଡର ସୋମନ୍ନା । ବିଜୟୱାଡାରେ ଚେଲୁରୁ ନାରାୟଣ ରାଓ ଓରଫ୍‌ ସୋମନ୍ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା-ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍‌ କମିଟି ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜିଓନାଲ କମିଟି ୩ୟ କମ୍ପାନୀର କମାଣ୍ଡର ଥିଲା ସୋମନ୍ନା । ପିପୁଲ୍ସ ୱାର ଗ୍ରୁପ (PWG) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଟପ୍‌ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ନିପାତ ପରେ ସେ ନେତୃତ୍ବ ନେଇ ଆସିଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା । ଦକ୍ଷିଣ ଛୋଟନାଗରା ଗୁରିଲା ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଥିଲା ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା । ବାଙ୍କୋ ଖଣିଲୁଟ୍‌, ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

Also Read- EPFO 3.0: ATM ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠିବ ଟଙ୍କା, ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ

Also Read- Shani Gochar 2026: ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବର୍ଷିବ ଶନିଙ୍କ କୃପା, ୩ ରାଶିକୁ ଧନ ଲାଭ !

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Varun Dhawan
Varun Dhawan: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ଝିଅକୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା
Odisha assembly
ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା
Shocking News
Shocking News: ଆସିଲା କଠୋର ବିଲ୍, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଦରମା କାଟି ରଖିବେ ସରକାର
#JEEAdmitCard
JEE Admit Card: ଜାରି ହେଲା ଜେଇଇ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼...