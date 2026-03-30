ମାଓ କମାଣ୍ଡର ସୋମନ୍ନା ଓ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୋଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା । ଦକ୍ଷିଣ ଛୋଟନାଗରା ଗୁରିଲା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଥିଲା ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା ।
Trending Photos
Mao Surrender: ମାଓ ସଙ୍ଗଠନକୁ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମାଓ କମାଣ୍ଡର ସୋମନ୍ନା । ବିଜୟୱାଡାରେ ଚେଲୁରୁ ନାରାୟଣ ରାଓ ଓରଫ୍ ସୋମନ୍ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା-ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜିଓନାଲ କମିଟି ୩ୟ କମ୍ପାନୀର କମାଣ୍ଡର ଥିଲା ସୋମନ୍ନା । ପିପୁଲ୍ସ ୱାର ଗ୍ରୁପ (PWG) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଟପ୍ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ନିପାତ ପରେ ସେ ନେତୃତ୍ବ ନେଇ ଆସିଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା । ଦକ୍ଷିଣ ଛୋଟନାଗରା ଗୁରିଲା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଥିଲା ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା । ବାଙ୍କୋ ଖଣିଲୁଟ୍, ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
