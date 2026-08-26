Add Zee Business As A Preferred Source
App

DVF Operation: ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍‌ ଠାବ

ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଡିଭିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:56 PM IST
DVF Operation: ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍‌ ଠାବ
Image Credit: ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ୪ ଆଇଡି ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
2
3
4
5