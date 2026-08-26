DVF Operation: ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍‌ ଠାବ

Maoist Dump: ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ମାଥିଲି ଥାନା କିରିମିଟି କାଦଭଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ୪ ଆଇଡି ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଡିଭିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଅପରେସନ ଚଳାଇ ମାଓ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଅନେକ ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
ନିକଟରେ ରାଉରକେଲା କେ ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ମିଳିତ ରେଡ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । AK-47, ଆଇଇଡି ସହ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଡମ୍ପ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଛି ୨୩ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୪୯୨ଟି ଗୁଳି, ୨୪୦ଟି ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସୁକମାର ଭେଜ୍ଜି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡାରପଦର ଓ ମୁନୁରକୋଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।