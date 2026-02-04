Maoist Surrender:ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ, ନକ୍ସଲ ସୁଖରାମ କଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

Advertisement
Maoist Surrender: ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସୁଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି଼ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। (ମାଓବାଦୀ)ର ଜଣେ ନେତା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:34 PM IST

Maoist Surrender: ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସୁଛି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି଼ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। (ମାଓବାଦୀ)ର ଜଣେ ନେତା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସୁଖରାମ ମାର୍କମ ଓରଫ ସୁରେଶ ଓରଫ ଯୋଗେଶ ନାମକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ କ୍ୟାଡର ଜଣେ ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଏସଏଲଆର ରାଇଫଲ, ଏକ ମାଗାଜିନ, ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ ୭.୬୨ ଏମଏମ ଗୁଳି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଦୁଇଟି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ,ମାଓ ନେତା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନକ୍ସଲ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି।ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସୁଖରାମ ମାର୍କମ ଅପହରଣ, ଆକ୍ରମଣ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ସମେତ ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।

