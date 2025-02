Pakistab blast: ମଦ୍ରାସାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅତି କମରେ ୨୦ ମୃତ୍ୟୁ

Pakistab blast: ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ ରସିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ଆକ୍କୋରା ଖଟ୍ଟାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ରାସାରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

#BREAKING: A devastating suicide bombing has struck Haqqania Madrassa in Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, during Friday prayers, killing 20 and injuring many others.

Reports indicate that JUI-S chief Maulana Hamid-ul-Haq and his son have been killed. The attack… pic.twitter.com/hj1pOh0AsC

