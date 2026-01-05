ONGC ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲା ପ୍ରଶାସନ

Massive Gas Leak in AP: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ONGC କୂଅରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
Trending Photos
Massive Gas Leak in AP: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ONGC କୂଅରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ କୂଅରୁ ଗ୍ୟାସର ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର କୋନସୀମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କୂଅରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ONGC ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ONGC ଦଳ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ONGC ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁରେ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶାସନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
Panic grips Irusumanda village in Malikipuram Mandal following a massive gas leak from an #ONGC well in Konaseema Dist. While repair works were underway using a workover rig after the production well was shut down, crude-mixed gas suddenly erupted at high pressure. Thick gas… pic.twitter.com/JMosv7VNuh
— Ashish (@KP_Aashish) January 5, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
Dr. Ambedkar Konaseema District, Andhra Pradesh | A massive gas leak occurred in Irusumanda village of Malkipuram mandal. Local residents informed ONGC officials about the incident. ONGC officials, along with fire and police personnel, are dousing the fire. Villagers are in a…
— ANI (@ANI) January 5, 2026
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଡେଲ୍ଟା ବେସିନ୍, ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ONGCର ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏହା ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଅନଶୋର ଆସେଟ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଫଶୋର ଆସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଫଶୋର ରିଗ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀରେ ଅନଶୋର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
Also Read: JD Vance House attacked: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
Also Read: SBI Specialist Officer Recruitment: SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉଛି ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି; ମାସିକ ଦରମା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ!