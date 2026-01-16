MEA Advisory in Israel: ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସତର୍କତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି

Advertisement
Jan 16, 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଇରାନ-ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା 'ଆଡଭାଇଜରି' ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ 'ହୋମ ଫ୍ରଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ' ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଅଣ-ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିପଦ ବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

