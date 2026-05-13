Medicine Shops: ବଡ଼ ଖବର...ଆସନ୍ତା ମେ ୨୦ରେ ପୂରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର

Medicine Shops: ଔଷଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ଆସୋସିଏସନ ଔଷଧର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି, ଏହା ହଜାର ହଜାର କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। ଔଷଧର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଇନଗତ ନୁହେଁ, ତଥାପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ।
କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
