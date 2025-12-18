Delhi Pollution: କାହା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ?ମହିଳା ନା ପୁରୁଷ; ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା!

Delhi Pollution: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧି ନାରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ନ ଆସି ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Delhi Pollution: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧି ନାରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ନ ଆସି ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିକ କରୁଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସହରର ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଫୁସଫୁସରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ ଏକ ପରିବେଶଗତ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ୨୦୧୯-୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ଶୀର୍ଷକ "ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଣିକା ପଦାର୍ଥର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ"। ଗବେଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ୩୯ ଟି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି?
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରିମାଣ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୁସଫୁସରେ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ କଣିକା ଜମା ହେଉଛି। ବସିବା ସମୟରେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଗୁଣ ଅଧିକ (PM୨.୫)କଣିକା ଏବଂ ୧.୩୪ ଗୁଣ ଅଧିକ (PM୧୦) କଣିକା ଜମା କରେ। ଚାଲିବା ସମୟରେ,ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର କଣିକା (PM୨.୫ ଏବଂ PM୧୦) ପ୍ରାୟ ୧.୨ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରେ। ଫୁସଫୁସର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜମା ହେଉଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୈଧ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ?
ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଫୁସଫୁସରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ପଦାର୍ଥ (ପିଏମ୍୨.୫) ର ଘନତା ଭାରତର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଗୁଣ ଅଧିକ। PM୨.୫ ପାଇଁ ଭାରତର ଦୈନିକ ସୀମା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟରରେ ୬୦ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ PM୧୦ ପାଇଁ ୧୦୦ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର। WHO ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ, PM୨.୫ ପାଇଁ ଦୈନିକ ସୀମା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟରରେ ୧୫ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ PM୧୦ ପାଇଁ ୪୫ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ପରିମାଣ ଉଭୟ ମାନକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିବା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିବା ଫୁସଫୁସରେ ୨ ରୁ ୩ ଗୁଣ ଅଧିକ କଣିକା ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଚାଲିବା ସର୍ବାଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି, ତା’ପରେ ମହିଳାମାନେ ଚାଲିବା, ତା’ପରେ ପୁରୁଷମାନେ ବସିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କମ ବସିବା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାରେ ବିତାଉଥିବା ପଦଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି PM୨.୫ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା, ଯାହା ଫୁସଫୁସର ଗଭୀର ଅଂଶକୁ ପହଞ୍ଚେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, PM୨.୫ କଣିକା ଏବଂ PM୧୦ କଣିକା ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଫୁସଫୁସରେ 39 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଜମା ହୁଏ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟ୍ରାଫିକ ଧୂଆଁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଭୂମି ନିକଟତର କରୁଥିବା ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଫୁସଫୁସରେ କଣିକା ପଦାର୍ଥର ଘନତା ପର୍ବ ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ।
ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି?
ଫୁସଫୁସ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଜମା ହେଉଛି, ତା’ପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର। ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ୨୦୨୦ ଲକଡାଉନ୍, ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁସଫୁସ କଣିକା ପଦାର୍ଥର ଘନତାକୁ ୬୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ହ୍ରାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ,ବିଶେଷକରି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।