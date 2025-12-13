Advertisement
Messi India tour: ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଗିରଫ୍

Messi program organizer arrested: ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନ ଏବଂ କ୍ରମ ଜାଭେଦ ଶାମିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 

 

Dec 13, 2025

Messi program organizer arrested: ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମେସିଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ନପାଇବାରୁ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେୟାର ଏବଂ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମେସିଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ସତଦ୍ରୁ ଦତ୍ତଙ୍କୁ (Satadru Dutta) ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏଡିଜି) ଆଇନ ଏବଂ କ୍ରମ ଜାଭେଦ ଶାମିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତଦ୍ରୁ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି।

ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନ ଏବଂ କ୍ରମ ଜାଭେଦ ଶାମିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

