Meta Down: ମଝି ରାତିରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଡାଉନ୍ , କ୍ଷମା ମାଗିଲା ମେଟା

WhatsApp Instagram Down: ମଝି ରାତିରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଡାଉନ୍ । ହ୍ୱାଟ୍ସ ଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଗତକାଲି ରାତି ୧୧ଟା ପରଠୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କରିନଥିଲା । ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ ୟୁଜର୍ସ। ଧିରେଧିରେ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସ ଆପ୍,ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍। ସେପଟେ, ଏନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମେଟା । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୃଟି ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା କହିଛି ମେଟା। ଏନେଇ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରୁ କୁହାଯାଇଛି।

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) December 11, 2024