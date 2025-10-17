Facebook Messenger App: ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍, ଏହି ତାରିଖ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ

Facebook Messenger App: ମେଟା ନିକଟରେ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମେଟାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପ୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ କିପରି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ।
Facebook Messenger App: ଆପଣ ଯଦି ମେଟାର ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଖବରଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଫେସବୁକର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା Messenger.com ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଆପ୍ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ
ମେଟା ସମ୍ପ୍ରତି ଟେକକ୍ରଞ୍ଚକୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ମେସେଞ୍ଜର ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମେସେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନେଇଯିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ପରେ ଆପଣ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। Appleinsider ପ୍ରଥମେ ମେଟାର ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା।
ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଟ୍ର କ’ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ମେଟା କହିଛି ଯେ ଚାଟ୍ ଇତିହାସ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବିକଳ୍ପକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କର ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଭ୍ ଏବଂ ସିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଏହି ଫିଚର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପ୍ର ସେଟିଂସରେ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବିକଳ୍ପ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମେସେଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।