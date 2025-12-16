Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3042905
Zee OdishaOdisha Trending

କାମ ନ ମିଳିଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା, MNREGA ବଦଳରେ 'G RAM G' ଆସିଲେ କ'ଣ ବଦଳିବ?

G RAM G Bill: ଲୋକସଭାରେ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ଏବେ ବିକାଶିତ ଭାରତ - ଜୀ ରାମ ଜୀ ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

G RAM G Bill
G RAM G Bill

G RAM G Bill: ଲୋକସଭାରେ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ଏବେ ବିକାଶିତ ଭାରତ - ଜୀ ରାମ ଜୀ ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ବିରୋଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଧୀନରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା 'ହେ ରାମ'। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ୧୨୫ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

VB- G RAM G ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।

ବିଲ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ:
୧୨୫ ଦିନର କାମ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଦେୟ - ମନରେଗା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାସିକ ଦେୟ ବଦଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ଦେୟ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର କାମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମନରେଗା ରଦ୍ଦ ଏବଂ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ - ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବ। ବିଚାରାଧୀନ ଦାୟିତ୍ବ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଧି ରହିବ।

ମୂଲ୍ୟ - ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧.୫୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୯୫,୬୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ହେବ। ପାଣ୍ଠି ଅନୁପାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁପାତ ୯୦:୧୦ ହେବ। ବାକି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅନୁପାତ ୬୦:୪୦ ଅଂଶୀଦାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ୧୦୦% ଯୋଗଦାନ କରିବ।

ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି - ନୂତନ ଆଇନରେ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ MIS ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛାଡ - ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଷାଠିଏ ଦିନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଛାଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ - ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ଯୋଜନା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha vigilance
Odisha Vigilance: ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ତାଇ ଜେଇ ରତନେଶ୍
G RAM G Bill
କାମ ନ ମିଳିଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା, MNREGA ବଦଳରେ 'G RAM G' ଆସିଲେ କ'ଣ ବଦଳିବ?
Naveen Pattnaik
Naveen Pattnaik: ଧଉଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା: ଏପରି କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ...
IPL 2026 Auction
IPL 2026 Auction: ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଏହି ୨ ଓଡ଼ିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ
Odisha news
Odisha News: ଆଡ଼ବା ଗାଁର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ