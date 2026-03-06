Middle East Conflict: 'ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଲାଣି ୨ଶହ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ'

Middle East Conflict: ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ-ଯାବତ୍ ମଲେଣି ପ୍ରାୟ ୨ ଶହ ଶିଶୁ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି (UNICEF)ୟୁନିସିଇଏଫ।
Middle East Conflict: ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ-ଯାବତ୍ ମଲେଣି ପ୍ରାୟ ୨ ଶହ ଶିଶୁ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି (UNICEF)ୟୁନିସିଇଏଫ। ଏ-ହି ଯୁଦ୍ଧ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା,ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ସ-ମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ୟୁନିସେଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ତାହରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିସେଫ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୧୮୧ ଜଣ ଇରାନରେ, ସାତ ଜଣ ଲେବାନନରେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ତିନି ଜଣ ଏବଂ କୁୱେତରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ମିନାବରେ ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୭୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସେପଟେ, ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। "ଏହା ସମୟ ନଷ୍ଟ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୌସେନା ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ହରାଇ ପାରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି,"। ସେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଲେ ଯେ, ଇରାନରେ ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ।ଇସ୍ରାଏଲ କମାଣ୍ଡର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇରାନୀ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାନୀ ଅଭିଯାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏ-ହା ଇରାନ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।