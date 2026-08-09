Milk Price Hike: ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କ୍ଷୀର! ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ବଢ଼ିବ ଲିଟର ପିଛା...

Milk Price Hike: ଦେଶରେ ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବଢ଼ିବା ସହ ଦହି, ପନିର ଓ ଅନ୍ୟ ଡେୟରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସକାଳର ଚା’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଓ ଘରେ ଦହି-ପନିର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ?
ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସମବାୟ ଓ ଘରୋଇ ଡେୟରୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡେୟରୀଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦରବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଡିଜେଲଠାରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଡେୟରୀ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୁଧ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି।
ବିଶେଷକରି ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଧ ପ୍ୟାକେଜିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଡେୟରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦହି ଓ ପନିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା:
ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ କ୍ଷୀରରେ ସୀମିତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦହି, ପନିର ଓ ଅନ୍ୟ ଡେୟରୀ ଉତ୍ପାଦର ଦାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ଦହି ଓ ପନିର କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ:
ଦୁଗ୍ଧ ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ପ୍ରତିଦିନ କିଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଛୋଟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ ଶେଷରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଭାବେ ଦହି ଓ ପନିର କିଣାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦରବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।