Add Zee Business As A Preferred Source
App

Milk Price Hike: ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କ୍ଷୀର! ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ବଢ଼ିବ ଲିଟର ପିଛା...

ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସକାଳର ଚା’ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଓ ଘରେ ଦହି-ପନିର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:27 AM IST
Milk Price Hike: ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ କ୍ଷୀର! ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ବଢ଼ିବ ଲିଟର ପିଛା...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ Gen Zଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରାଯାଇଥିଲା’, ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍
2
3
4
5