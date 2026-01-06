Paddy Procurement: ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମିଲରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ

ମିଲରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ମିଲର ସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩-୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି। ଏହି ବକେୟା ରାଶି ଧାନ ଓ ଚାଉଳର ସଂରକ୍ଷଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିବହନ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ କଳ ମାଲିକ ବା ମିଲରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମିଲର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଚାଷୀମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଅବିକ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶୀତ କାକର ରାତିରେ ବାହାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ବହୁ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ମିଲରମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ବକେୟା ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ସହ, ବଢୁଥିବା ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ମିଲରମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ୧୪ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ସରକାର ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ମାସ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଲର ସଂଘ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୈଠକଟି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ମିଲରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।