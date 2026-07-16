Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପାରାଦୀପ -ହରିଦାସପୁର ରେଳପଥ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

Odisha News:: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପ-ସଭାପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ହରିଦାସପୁର-ପାରାଦୀପ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ଵିତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା (୩୦.୦୮.୨୦୨୪) ତାରିଖରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 16, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:36 AM IST
Odisha News: ପାରାଦୀପ -ହରିଦାସପୁର ରେଳପଥ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି,ଭାଗ ନେବେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଦ
Commonwealth Table Tennis Championship 20261 hr ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Rath Yatra 20262 hrs ago
5
Nand Kishore Goenka3 hrs ago