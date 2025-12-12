Advertisement
MNREGA ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନୂଆ ନାମ?

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:54 PM IST

MNREGA To Be Renamed
MNREGA To Be Renamed

MNREGA To Be Renamed: ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଦୀ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ୨୦୨୫ (MNREGA) ରୁ ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ନୂତନ ନାମକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି (୧୨ ଡିସେମ୍ବର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନାମ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହାର ପରିସରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବିକାଶ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରେ। ଯାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ମନରେଗା ଯୋଜନା ୟୁପିଏ-୧ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏହା ୨୦୦୫ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ନିୟମିତ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।

Also Read: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ମେଡିସିନ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

Jagdish Barik

